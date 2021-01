Según el INE, “Jajaja, ¿y qué vas a hacer? ¿Matarme?” son las últimas palabras más habituales de los españoles

Hacer algo increíblemente molesto, humillante o indignante a otra persona y, cuando esta se queja, reírse despreocupadamente y preguntar retóricamente si esa persona va a matarnos es la principal causa de muerte en España, según un estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así pues, “Jajaja, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Matarme? ¿Vas a coger un cuchillo y me vas a matar? Jajaja, no me hagas reír, hombre”, son ya las últimas palabras más habituales entre los ciudadanos.