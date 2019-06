Pedro Sánchez, dispuesto a ir a una investidura sin pacto previo

Tras lograr la víspera que Pablo Casado le dijera por tercera vez a la cara que el PP no va a facilitar su investidura, y que Albert Rivera incluso declinara acudir a la Moncloa para reiterar también por tercera vez el veto de Ciudadanos, Pedro Sánchez invitó ayer de nuevo a Pablo Iglesias para tratar de desenredar la madeja. La respuesta fue que no van a entrar en “disputas sobre sillones grandes o sillones pequeños” en tanto el PSOE no decida “si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha para sacar adelante la investidura”.