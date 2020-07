Salud aclara que no impone la mascarilla en centros de trabajo

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco publicó el lunes una guía en la que aclara algunas dudas que dejó la orden del día 15, la que impone el uso de esta protección en la calle, en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. los espacios que no estén abiertos al público, como pueden ser los centros de trabajo o cualquier otro de análoga naturaleza», no están «expresamente recogidos en la norma» publicada la semana pasada. De esta manera, no se extiende a ellos la obligatoriedad de portar el tapabocas en todo momento.