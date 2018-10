La ruina de los agentes de Orange: Nos exprimieron y luego nos cortaron la cabeza

"Los jueces siempre nos hacen la misma pregunta: si veíamos que no iba bien ¿por qué seguíamos? Hay que pensar que todos somos pequeños empresarios que intentamos defender nuestra empresa hasta el final", continúa. "¿Es un error? Sí, ahora no lo haría, pero entiendo a los que todavía están dentro y me llaman preocupados, y les digo que van a caer, pero no lo ven. Alguno ha reaccionado antes, pero la mayoría ha llegado el momento de: o te vas por las buenas o por las malas".