Rosalía es Jesús Gil: el garrulismo (y machismo) de los fiestones con strippers

Esta semana a Rosalía y sus comadres Dua Lipa y Lizzo las han cazado en un vídeo tirando billetes de cien en un culo que no sé de quién, como cantaba C. Tangana: ahora dicen que eso es cool, agárrate tú en esta curva. La verbenita posterior a los Grammy para ellas se celebró en un club de striptease -luces azules y rosas, hembras en bolas, twerking para enterrarnos a todos-, porque en estos tiempos sórdidos y modernos, en esta era de la imagen, la pornografía y el culto al cuerpo, si no metes un dólar por una media de rejilla no eres nadie