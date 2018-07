El rock and roll genera contaminación acústica (diga lo que diga AC/DC)

La primera vida de Rock and Roll Ain’t Noise Pollution: Es el cierre de Back in Black, el disco en el que Brian Johnson debutó en la banda. Se dice que es una respuesta al Gobierno de Nueva Zelanda, que acusó a los australianos de formar contaminación acústica con su música. El bajón: la constatación científica de que el rock es contaminación acústica. El maldito científico: Se llama Brandon Barton y es profesor asistente de Biología en la Mississippi State University. Ha publicado en The Conversation las conclusiones de un estudio.