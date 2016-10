Rita Maestre: «Quienes ejercemos un cargo público somos humanos, con nuestros fallos y nuestro pasado»

1 meneos 12 clics

Nos encontramos con ella en un céntrico hotel de la capital. Son las cuatro menos diez de la tarde y aún no ha comido. Solucionado ese punto, comienza una entrevista que se prolonga durante casi dos horas. Tiempo en el que Maestre no deja de interpelarse a sí misma; se pregunta y se responde. No para de gesticular. Tampoco para de parpadear uno de los dos teléfonos móviles que lleva consigo. Son mensajes de Telegram, el canal por el que se comunican los miembros de Podemos, partido político en el que milita desde su fundación y que ahora...