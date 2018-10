Reveladas las actrices tras Ciri y Yen en la serie de The Witcher

Tras varias semanas de polémica por el perfil de Ciri en la serie de The Witcher de Netflix, finalmente se han desvelado nuevos detalles del reparto indicando no sólo la actriz que interpreta a la Princesa de Cintra, sino también a Yennefer de Vengerberg y varios personajes más de la plantilla. Freya Allan (La Guerra de los Mundos, Into The Badlands) tendrá el papel de Ciri, ahijada de Geralt, mientras que Jodhi May (Juego de Tronos, Genius) hará las veces de Reina Calanthe.