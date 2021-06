La réplica del Arca de Noe acumula multas de 700 dólares diarios y ha acumulado una factura de más de 17.000 dólares por su retención en Países Bajos

“Nos preocupa esta embarcación y no podemos confiar en la gracia de Dios de que pueda ser remolcada con seguridad a Holanda”, escribieron los funcionarios de la Agencia Marítima y de Guardacostas. Al propietario del arca, el productor de televisión holandés Aad Peters, se le permitió realizar viajes anteriores ya que se trata de un “objeto flotante no certificado” exento de la normativa internacional. Afirmó que ahora está atrapado en un “punto muerto imposible” en el que se le sanciona por no salir del Reino Unido