Qué es realmente una reforma laboral y cómo se "deroga"

El jueves tuvimos la noticia "bomba" (gol de Iniesta) de que el PSOE ha pactado derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 del PP. A las pocas horas dijeron que no hay que exagerar y que solo derogarán sus aspectos más lesivos. Pero no vamos a hablar de que si todo o que si algo, sino de qué es realmente una reforma laboral y qué es una derogación, porque es en el fundamento de todo donde os quieren vender la moto. Empezando por el principio, desde el punto de vista técnica, no existe eso que se suele llamar "reforma laboral".