Ranma y Sailor Moon, ¿somos conscientes de lo que realmente significaron?

Ranma y Sailor Moon nos hablaron de la transexualidad y homosexualidad a toda una generación. Recuerdo que, a veces, mi abuela me preguntaba qué pasaba y yo le decía “es que es chico y chica a la vez”. Así es. Con la naturalidad que daban los dibujos le contaba a mi abuela que Ranma “ése, el que lleva trenza” es chico y chica a la vez. Y no pasaba nada. Viendo Sailor Moon con el paso de los años, nos damos cuenta también de que, en realidad, no había tantas primas que se quisieran tanto (Urano y Neptuno; Marte y Venus).