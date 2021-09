RancioMan, nuestro heroe nacional  

Típicas frases rancias de español metidas en una canción al tuntun. Si te gusta me alegro, si no te gusta me la suda. Y aquí os dejo la letra para que os hagáis un karaoke o un bukake o lo que queráis : Lyrics: Yo no es que sea racista pero…. Asi es como empiezan todas mis frases en twiter y en fb Hitler también gano las elecciones, y el comunismo mato a mucha gente al menos a 100 millones. Allí en Venezuela que mueren de hambre se piensa mucho en ti, España de mis amores, España donde yo nací Y si tu no eres de aquí, vete lejos ya de mi...