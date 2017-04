Rajoy, eres el siguiente (Opinión)

Rajoy tenía razón. En el PP todo es falso, salvo alguna cosa, que es muy poca cosa. Son falsas las excusas por la corrupción, el arrepentimiento, la regeneración y el patriotismo..Es todo tan falso como las lágrimas de Aguirre. Quien no está en el ajo, tiene que estar al tanto. Quien no se ha enriquecido ha dejado que se enriqueciesen el partido, sus miembros y sus donantes. Quien no se ha llevado el dinero a espuertas se lo ha llevado en sobres.Si Aguirre dimite por su responsabilidad,Rajoy debería ser el siguiente y Aznar admitir su culpa..