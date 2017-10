El queso asturiano elaborado artesanalmente no puede ser artesano

No es un galimatías, sino la realidad del más de un centenar de queserías que no pueden etiquetar sus productos como artesanos pese a serlo por no tener Asturias legislación al respecto, recuerdan en la Asociación de Queseros Artesanos del Principado. Dicen que Asturias es la mayor mancha quesera de Europa y, aunque se han catalogado 42 variedades diferentes de quesos, podrían ser casi un centenar las que se elaboran también en las más de un centenar de queserías tradicionales que se reparten por todo el territorio asturiano.