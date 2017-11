Qué guay que has decidido seguir adelante en tu carrera investigadora a pesar de tu nota media baja. No tienes buena nota media pero tampoco te da miedo trabajar gratis el tiempo que haga falta. Es genial porque solo hace falta ser consecuente, constante y trabajador para poder hacerte ese hueco deseado y hasta soñado en tu centro del CSIC o en tu departamento universitario. O no.