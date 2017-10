Putin advierte de que el uso de criptomonedas puede representar una grave amenaza

El líder ruso ha reconocido las ventajas que ofrece la revolución de la banca tecnológica, al tiempo que ha advertido que resulta indispensable que se asegure que esta nueva modalidad económica no se use con fines criminales. En ese sentido, Putin, ha detallado que el fenómeno de las criptomonedas entraña riesgos alarmantes como el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. "Debemos usar las ventajas que nos ofrecen las nuevas soluciones tecnológicas de la banca. Al mismo tiempo, lo importante es no poner trabas ext