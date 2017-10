Convencer a un charlatán es muy complicado porque combatir una creencia desde la razón es prácticamente imposible. El creyente toma por acto de fe lo que puede ser solo un cuento o simple charlatanería. Si tu interlocutor no atiende a razones, no modula sus argumentos con certezas empíricas y abusa de su sesgo de confirmación... no lo dudes, estás ante un magufo de pedigrí.