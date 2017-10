Miles de personas se concentran en Colón y se dirigen al Ministerio de Fomento para pedir el paso subterráneo del tren en Murcia, convocados por la Plataforma Soterramiento MurciaAl grito de "que no queremos muro" y versionando 'Another Brick in the wall' de Pink Floyd, varios autobuses han llegado a la capital españolaOcho claves sobre el conflicto del AVE en Murcia