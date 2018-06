El profesor al que grabaron en Argentina robando a sus alumnos pidió disculpas: "No soy una mala persona"

Uno por uno, se lo ve caminando entre los pupitres y revisando las mochilas en busca de dinero. Exactamente, durante uno de los recreos en la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes. No fue algo de "una vez". A tal punto, que uno de los alumnos, de 7° año puso una cámara oculta para encontrar al ladrón. Era el profesor de gimnasia. "Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí.“