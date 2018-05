La profecía de un Nobel sobre el precio de la vivienda: por qué subirá sin parar

Si usted cree que el coste de la vivienda en nuestro país no va a dejar de subir, no está solo. Forma parte del alrededor de 60% de españoles que considera que la vivienda seguirá encareciéndose. Pero tenemos una mala noticia: que usted piense esto es, entre otros factores, una de las razones por las que los precios no van a bajar. Se trata de una de las profecías autocumplidas más conocidas, que señala que en un mercado aparentemente racional las creencias de los consumidores sobre el futuro son mucho más decisivas de lo que cabría esperar.