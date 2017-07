La presión de operarse los labios de la vagina a los 14 años (ENG)

"La gente a mi alrededor veía porno" , dijo la adolescente. Quizás influida por esas imágenes, "yo me hice a la idea de que debería ser simétrica y que no debería sobresalir". La BBC les preguntó si les preocupaba el impacto que el consumo de pornografía tiene entre los chicos sobre las expectativas que se crean en torno al cuerpo de la mujer: "No es realista. O tienen pechos falsos o se han hecho operaciones... y después cuando una pareja empieza a tener relaciones sexuales piensas que tu cuerpo debería verse así", dijo otra joven.