Presentadora de programa de salud explica los beneficios preventivos del racismo

La presentadora del conocido programa "¡Vivir bien!" de la televisión estatal rusa en su segmento "con quién no beber en año nuevo" suelta perlas como estas: Los rusos son una raza blanca. Una raza eslava. No ofrezcas bebida a personas de raza mongoloide. Cuando hablamos de con quién no beber, no estamos despreciando a nadie, tan sólo hablamos de los riesgos para la salud propia.