Las "prejubilaciones" explicadas para trabajadores

Todos sabéis del típico vecino, conocido o incluso familiar que con 55 o 60 años, sino menos, se pega "la vida padre". Ramón le pregunta a Luis: ¿y Diego de qué vive tan de p... madre si no trabaja? Y Luis contesta: es que está prejubilado. Y Ramón dice: ¡aaaaahhh, ahora lo entiendo! Y Ramón y Luis comparten una sonrisa de complicidad y entendimiento y piensan que qué suerte tienen algunos como Diego. Pero no, ni Ramón ni Luis pueden ser cómplices en el entendimiento porque no entienden nada de nada.