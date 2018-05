Las preguntas turbias de la edad de oro del fútbol español... con las respuestas que podrían no gustar [EN]

Recientemente charlaba con un fisioculturista. No podía creerse la forma de Cristiano Ronaldo cuando no existe una relación entre rendimiento futbolístico y contorno corporal. Quizás es un bicho raro. Y quizás Barcelona es excepcional jugando con alta presión. Y quizás "Los Guiñoles" no tenían razón de ser. Y quizás José Ignacio Wert no entendió lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y quizás Eufemiano Fuentes mintió en todo menos en el ciclismo. Y quizás Jesus Manzano, Jorg Jaksche y Tyler Hamilton malinterpretaron lo que vieron. Y quizás...