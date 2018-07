PP salva Defensora Pueblo gallega tras sentencia por enchufismo

Los populares gallegos bloquean el proceso de destitución de la Valedora do Pobo que habían activado En Marea, PSdeG y BNG tras sentenciar el Tribunal Superior que maniobró irregularmente para dar un puesto "a la sobrina de Fraga", destacan. El grupo de Feijóo cree que "no ha habido" el desvío do poder que observa el tribunal, sólo "casualidades" que utiliza la izquierda para "enlodar" a la familia de Fraga y "destruir las instituciones"..