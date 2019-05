Un portátil lleno de virus se vende como obra de arte por más de 1,3 millones de dólares [ENG]

Para el artista chino Guo O Dong, el simple ordenador portátil Samsung negro, cargado con seis potentes virus, simboliza una de las amenazas más aterradoras del mundo. El martes, su creación "The Persistence of Chaos" sacudió el mundo del arte, vendiéndose por más de 1,3 millones de dólares en una subasta en línea en Nueva York. No hay nada especial en el Netbook 2008 de 10 pulgadas, que ejecuta el ya desactualizado Windows XP de Microsoft.