Pornhub y las 50 mujeres obligadas a tener sexo delante de las cámaras llegan a un acuerdo [CAT]

Las mujeres aseguran que Girls Do Porn, que es uno de los proveedores de contenido, las coaccionó para tener sexo delante de cámara y que les mintió sobre cómo se difundiría el material. Las 50 mujeres demandaron a Pornhub ante la justicia en California, alegando que la empresa tenía constancia de los hechos, pero que no puso fin al contrato con la productora. Algunos de los acusados del caso ya fueron juzgados, como Ruben Andre García, productor y actor de Girls Do Porn, que fue condenado a 20 años de prisión.