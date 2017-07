El policía más condecorado de Nueva York: "Maté a cuatro hombres y no me preocupa"

El agente con más premios y medallas civiles narra sus años de experiencia en "el peor barrio del mundo", Fort Apache, a pocos días de publicar sus memorias en Estados Unidos. El veterano expolicía creció en Fort Apache, “probablemente el peor barrio del mundo”, entre chicos de origen italiano. Desde los 12 años comenzó a levantar pesas. Había que estar fuerte para sobrevivir. Nadie en su familia es policía, “tampoco ladrón”. No tenía particular vocación, pero lo que sí sabía es que no iba a ir a la universidad.