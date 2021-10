La Policía identifica a un ex dirigente del PP como la voz que pidió a OHL 400.000 euros para las elecciones europeas

La Policía ha identificado a José Luis Almazán, ex director del Puerto de Melilla y ex secretario de Desarrollo Económico del PP de la Ciudad Autónoma, como la voz que pidió a OHL una aportación de 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009, tras analizar una de las grabaciones que fueron realizadas por el ex ejecutivo de la empresa constructora Paulino Hernández y que forman parte del caso Lezo, informa Europa Press.