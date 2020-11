¿Me podré poner más de una vacuna contra el COVID-19? Esto dice la doctora

"Muchas personas me dicen 'yo me voy a aplicar las tres y voy a tener una protección mucho mayor', esto no hay que hacerlo. Si yo mezclo tres vacunas estoy en riesgo porque no voy a saber qué efectos secundarios me puede provocar eso, incluso puedo llegar a la muerte por estar combinando vacunas", señaló la especialista. "Lo que sí se podría hacer es que ya me puse una y el siguiente año o en dos años, cuando me toque, me puedo poner la otra, pero en el momento, no combinarlas", detalló.