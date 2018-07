Podemos sugiere que el fallo en la votación de RTVE puede no ser "casualidad"

Noelia Vera pide a los servicios jurídicos de la Cámara que estudien si se puede repetir la votación después de que fracasara la elección en el Congreso de los cuatro consejeros que faltaban para el Consejo de Administración. 16.07.2018 | Redacción La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que "no deja de ser sospechoso" que el fallo "caído del cielo" en la votación sobre RTVE en el Congreso se haya producido después de que algunos tuvieran "tanta insistencia" en que no saliera adelante, por lo que puede que no haya sido "casualidad".