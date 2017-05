Podemos pide a El País que rectifique su titular de portada en el que afirma que Iglesias "justificó" denigrar a Susana

Podemos ha enviado este viernes una solicitud de rectificación al diario El País. ¿El motivo? El titular de portada del periódico que reza así: "Iglesias justifica al senador que denigró a Susana Díaz". El secretario general de Podemos dijo: "No es mi estilo, yo no lo haría, se puede criticar sin romper fotos, pero tampoco me parece que sea grave. Grave es lo que hace Moix"