¿Podemos besar en la boca a una araña? [ENG]

Nuestra visión del mundo es muy mamiferocéntrica y al pemsar en una boca imaginamos labios con una lengua en su interior. Sin embargo, en el reino animal hay una plétora de bocas muy diferentes. Los anfibios y reptiles tienen una boca similar a la nuestra aunque con dientes rudimentarios sin raíz. Con los peces, todo empieza a hacer más raro. No sólo la mayoría no tienen dientes sino algunos varios mandíbulas. Por otro lado, no puedes morrearte con un salmón puesto que carece de lengua aunque sí un vestigio.