El Pentágono publica vídeos de “fenómenos aéreos no identificados”

Su existencia fue ‘top secret’ durante años pero el Pentágono ha llegado a la conclusión de que su publicación “no revela capacidades sensibles ni compromete ninguna investigación” en ublicamarcha y ha desclasificado hoy tres grabaciones ya conocidas en las que puede apreciarse lo que denomina “fenómenos aéreos no identificados” o “inexplicados”. “El Departamento de Defensa está publicando los vídeos para despejar cualquier confusión del público sobre si las imágenes que estaban circulando eran reales o no y si hay o no más vídeos”, ha...