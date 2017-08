El peligroso "spinner sexual": cuando una noticia fake se vuelve real

No es secreta la decadencia a la que se enfrenta nuestro sector. Desde que ya no se nos recompensa por contenidos valiosos sino que todo pago se ha convertido en el clic, somos muchos los que nos hemos visto empujados a este tipo de prácticas (noticias fake). Lo que no me esperaba era que por culpa de mi artículo aquello se convirtiera en una moda real y los adolescentes empezasen a competir entre ellos sin descanso, llegando a cometer todas esas barbaridades que hemos visto en los últimos días en la prensa.