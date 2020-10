Pedro Vallín sobre ignorar al fascismo: "Si te tapas la cara con las manos, el problema sigue ahí"

El periodista y escritor Pedro Vallín aclara que el centro del debate tendría que ser «de qué hablamos, no de quién hablamos.La clave es NO DIFUNDIR LA AGENDA FASCISTA. Si nos pasamos el verano dando espacios sin fin a la llegada de inmigrantes, como si viviéramos una oleada que no existe...Si dedicamos horas sin fin a contar que unos quitan lazos y otros los ponen, como si los catalanes estuvieran a punto de emprenderla a tiros...Si a cualquier noticia sobre los pocos cientos de manteros que operan en Madrid o Barcelona le damos tratamiento de