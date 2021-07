Pedro Sánchez: "Soy un político que cumple; la oposición sólo grita"

Ocho horas estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Estados Unidos sin entrar en la política interna. Fue en su segundo acto público, este miércoles, en una entrevista-coloquio con la agencia de noticias Reuters en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York, cuando el presidente afirmó: "Me defino a mí mismo como un político que cumple. Me gustan los hechos. Me gusta hacer. Y, desafortunadamente, la oposición sólo grita. Esa es una gran diferencia entre la oposición y el Gobierno. Nosotros hacemos cosas, aprobamos leyes".