Pedro Sánchez dice que no es su responsabilidad el uso de las bombas vendidas por España a Arabia Saudí

"La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestra fronteras, no a lo que puedan hacer terceros países"Sánchez considera "fake news" las acusaciones de plagio de su tesis y asegura que no acudirá a la vía penal contra los medios que lo han publicado"A mí no me mintió la ministra", asegura Sánchez sobre Carmen Montón, a quien defendió a pesar de las irregularidades de su máster