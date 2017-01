Patxi López: "No hay traidores ni traidoras en el PSOE, hay opiniones diferentes"

"A mí me gustaría llegar a todos los militantes, estén en plataformas o no", afirma en una entrevista con 20minutos.es el candidato a liderar el PSOE. "Todo el mundo que me conoce sabe que una vez que he adoptado la decisión de presentarme, voy a llegar hasta el final". "Había que abrir un nuevo tiempo en el partido, dejar atrás este tiempo de enfrentamientos entre nosotros".