¿Qué te parece que el Estado pague un prostituto a tu abuela?

a portavoz del Partido Verde, Elisabeth Scharfenberg, ha declarado al diario alemán Welt am Sonntag que no vería descabellado que el Estado financiara ciertas relaciones sexuales. La idea de Scharfenberg se enfocaría únicamente en aquellos ciudadanos que, por edad o determinadas discapacidades, no pudieran procurarse relaciones sexuales por sí mismos, según informa la revista Time.