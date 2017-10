Paleobirra: ni es paleo ni es cerveza

La llaman paleo porque, según sus creadores, cumple los preceptos de la dieta paleo (no tiene cereales, ni alcohol ni azúcares) y birra porque por su sabor y aspecto, dicen, se parece a una cerveza suave o una clara: ácida por la kombucha (una bebida que se fabrica a partir de té verde con azúcar fermentado) y amarga por el lúpulo. El problema: poner nombres que lleven al consumidor a la confusión, sobre todo cuando estos sugieren unas propiedades beneficiosas que o bien no están o por lo menos no han sido demostradas.