El padre de Antonio David, desolado: "No entiendo cómo la asesina de mi hijo está en libertad"

El padre de Antonio David, el menor con discapacidad desaparecido dice que "No entiendo como, en teoría, la asesina confesa de mi hijo está en libertad tomando café, paseando y comprando como si no hubiera pasado nada", dice decepcionado. "No entiendo cómo puede estar tan tranquila". El protagonista confiesa el duro momento que atraviesa: "Yo estoy que no vivo, no descanso, no tengo paz, estoy recluido en casa para no verla, no quiero cruzármela,no sé cómo ella reaccionaría". "No entiendo esta decisión judicial, no entiendo a los médicos" añade