Pacientes sin derechos, rehenes, aislados, atropellados, incomunicados y sin móvil

Quizá este audio es el que se ha hecho público, pero instrucciones similares ha podido recibir está misma gerente o se pueden haber escuchado en reuniones parecidas de otros hospitales.Quizá no es un error puntual de una gerente concreta que se podía solucionar con un cese.Esta hipótesis es una reflexión que hago para intentar entender por qué las autoridades de la CAM respaldan esta gestión y no se desmarcan. Si no es así no puedo entender que a estas alturas Dolores Rubio siga siendo gerente y siga respaldada por Escudero y Ayuso