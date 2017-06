Pablo Iglesias: "La medalla a la Virgen de Cádiz es una decisión muy laica"

El líder de Podemos defiende la decisión del alcalde aludiendo al "carácter de dignidad popular" de la Virgen del Rosario. "Los urbanitas de izquierda tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo", ha manifestado. "Admito que cuando me enteré no entendía nada y tuve que llamar a Kichi para que me lo explicara. Para alguien de Madrid suena raro y no encajaría en otros ayuntamientos que gobernamos. Pero él me convenció".