Era 2009 y Pablo Casado era tajante. En un acto del PP de Madrid –fue diputado de la Asamblea regional hasta ese año– contaba que había estado hacía poco en EE UU y le encantaba ver "que ahí la mentira no se tolera". "Pero si Nixon no tuvo que dimitir por espiar, dimitió por mentir. Y a Clinton casi le pasa lo mismo, no por lo que hizo sino también por mentir a la población. Pero aquí no pasa nada. No pasa nada", insistía.