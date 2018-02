Los osos polares siguen progresando aunque los alarmistas actúen como si se estuviesen muriendo [ENG].

Un poderoso hecho acerca de los osos polares continúa surgiendo lentamente por encima del mensaje catastrofista repetido sin cesar por los medios: no han desaparecido más de 15 mil osos polares desde 2005. A pesar de que la extensión de hielo marino después de 2006 descendió abruptamente hasta niveles que no se esperaban hasta 2050, el anunciado 67% de reducción de las poblaciones de osos polares simplemente no sucedió. En su lugar, sus poblaciones han permanecido estables o aumentado ligeramente (traducción completa en #1 ).