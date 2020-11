Las organizaciones benéficas Time's Up llenas de estrellas gastaron mucho en sueldos, poco en ayudar a las víctimas[ENG]

La organización "Time's Up" de Hollywood, creada para luchar contra el acoso sexual, con Reese Witherspoon, Amy Schumer, Brie Larson y otras celebridades en su junta, gastó la mayor parte de sus donaciones en salarios ejecutivos y solo una fracción en costos legales para ayudar a las víctimas. muestran los registros públicos. La organización, que está compuesta por Time's Up Foundation y Time's Up Now Inc., recaudó $ 3,670,219 en 2018, su año de fundación, pero gastó $ 1,407,032 en salarios y solo $ 312,001 en el Time's Up Legal Defense Fund