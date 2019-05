Me operé los labios vaginales dos veces

Según la Sociedad Española de Ginecoestética y Cirugía Íntima, cada vez hay más mujeres que deciden realizarse un tratamiento de estética genital, aunque aseguran no tener datos estadísticos actuales. Elena forma parte de este creciente grupo. Me di cuenta de que mi vagina no era estéticamente bonita fijándome en la de otras mujeres. Soy esteticista y depilando a otras chicas fue como me empecé a fijar en los miles de distintos tipos de vaginas. Las hay más gruesas, más finitas, con más o menos pliegues, lisas o carnosas.