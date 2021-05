La OMS da su visto bueno a la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido en su lista de uso de emergencia la vacuna contra el coronavirus fabricada por la farmacéutica china Sinopharm, dando luz verde a su despliegue mundial. Esta vacuna, producida por Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filial de China National Biotec Group (CNBG), es la sexta que recibe la validación de la OMS en cuanto a seguridad, eficacia y calidad.