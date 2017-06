Ocho meses de prisión por no admitir en su pub a jóvenes con síndrome de Down

El propietario del pub Fissure de Lleida, que ha vetado en dos ocasiones la entrada a jóvenes con síndrome de Down, ha acordado este jueves con la Fiscalía una rebaja de pena y ha aceptado ocho meses de prisión ante el juzgado número tres de Lleida los hechos. La asociación 'Down Lleida' denunció el pasado 9 de abril al dueño del pub Fissure de Lleida por discriminar y no dejar entrar en el local a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que había acudido a divertirse, dos fines de semana seguidos.